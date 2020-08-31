Политическая партия "Слуга народа" объявила о начале праймериз в Запорожской области.

Попробовать одержать победу и стать представителем общины в Запорожском областном, городском советах или председателем общины сможет каждый - просто нужно подать заявку на веб-сайте партии, выбрав совет, загрузив фото и прописав короткую программу. После этого запорожцы смогут увидеть анкету каждого кандидата и проголосовать за того, кому больше доверяют.

Во время презентации праймериз лидер запорожской областной команды "Слуга народа" Виталий Боговин отметил, что среди жителей региона есть много талантливых, эффективных профессионалов, готовых к переменам. Они ждут именно качественных и реальных преобразований в своих общинах. Они готовы воплощать в жизнь план развития, изменить нашу область.

"Именно поэтому партия" Слуга народа "собирает команду на местах из таких людей. Мы должны полностью перезагрузить власть в общинах, которая сейчас получит еще больше полномочий. Тогда мы сможем помочь нашему Президенту воплотить эти планы и реализовать стратегии развития общин. Я приглашаю всех неравнодушных граждан принять участие в праймериз, реализовать себя и помочь улучшить жизнь нашего дома. Для этого именно здесь, в Прозрачном офисе, во время праймериз будет работать наш мозговой центр. Открытые данные будут обрабатываться в Прозрачном офисе, будут публично продемонстрированы всем, кто примет участие в праймериз", - сказал Виталий Боговин и добавил: чтобы у каждого был шанс выиграть и воплотить свои идеи в жизнь вместе с партией "Слуга народа", праймериз будут проводиться как онлайн, так и оффлайн.

"Будем рады видеть вас. Каждый сможет!" - резюмировал он.

В видеообращении Виталий Тишечко, лидер запорожской городской команды партии "Слуга народа", отметил, что сейчас начинается активный этап борьбы за лучшее будущее наших городов. И все в наших руках, каждый сможет:

"Желаю всем вдохновения и настойчивости. Впереди много работы! Перезагрузка власти в стране - это командная работа. Мы должны помочь Президенту воплотить начинания на местах. У всех нас одна цель - создать удобные условия для жизни в каждом городе и селе, обеспечить людей доступной медициной, качественными дорогами и достойными зарплатами. Все это возможно, когда каждый представитель команды Президента выполняет свою работу на все 100%. А представители местной власти работают в тандеме с Президентом. Тогда даже мелкие достижения меняют страну!".

В запорожской команде "Слуги народа" подчеркивают на всеобъемлемости праймериз от больших городов до маленьких поселков. В тот же день начался прием первых заявок. Каждый сможет выбирать или быть избранным представителем общины в местной власти!

Продолжатся праймериз до 9 сентября, 10-го объявят результаты. Побеждает тот, кто получил наибольшее количество голосов. Победителей праймериз после прохождения собеседования политическая партия "Слуга народа" официально выдвинет кандидатами в депутаты или на председателя общины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН