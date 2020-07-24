"Одна общая рамка": глава "Слуги народа" рассказал, какой будет стратегия партии на местных выборах

В каждом регионе будет своя программа, рассказал Корниенко.

Партия "Слуга народа" выдвинет на местные выборы профессиональных, с определенной историей успеха кандидатов. Также на каждом уровне у этих кандидатов будет своя программа.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил председатель партии Александр Корниенко.

"По нашей стратегии, что мы будем делать на местных выборах – мы в ближайшее время будем постепенно это все выдавать. Это несколько последовательных составляющих. Первая – это, конечно, кандидаты. Потому что это местные выборы, люди голосуют за людей, мы покажем и кандидатов в мэры городов, и кандидатов областных советов, городских советов, кандидатов на всех уровнях, в объединенные территориальные общины, глав общин и так далее, и я думаю, что по качеству наших кандидатов избиратели сделают первые выводы, что ту линию, которую мы заложили, что это должны быть профессионалы, с достижениями, с определенной истории успеха, но мы продолжаем настаивать на том, что это должны быть новые люди для политики, для местной также", – сказал Корниенко и добавил, что партия допустит в выборам и определенное количество существующих депутатов, но это будет "тщательный отбор".

Читайте также"Слуга народа" будет выдвигать Корявченкова из "95 квартала" в мэры Кривого Рога

Вторая составляющая, продолжил политик, – это то, с чем кандидаты будут идти на местные выборы.

"Программа будет в каждом регионе своя. Потому что каждый регион по-своему развивается", – сказал председатель партии "Слуга народа".

Вместе с тем Корниенко отметил, что в партии будет "одна общая рамка".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Слуге народа" определились со своим кандидатом в мэры Киева.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram