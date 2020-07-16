В "Слуге народа" определились со своим кандидатом в мэры Киева

По информации журналистки, Верещук поддержали 83 депутата, Качуру - 3, Дубинского - 41, Тищенко - 30, Гурина - 15.

Во внутрипартийных праймериз «Слуги народа» победила депутат Ирина Верещук.

Об этом депутаты «СН» сообщают в своих Telegram-каналам.

«Кандидатом от« Слуги »на киевских выборах будет Верещук Ирина», - написал депутат от «СН» Александр Качура.

По информации журналистки НВ Марины Шашковой, Верещук поддержали 83 депутата, Качуру - 3, Дубинского - 41, Тищенко - 30, Гурина - 15.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

6 июня президент сообщил, что праймериз пройдет в два этапа. По его словам, кандидаты должны продемонстрировать программу - "что они собираются делать с Киевом". На втором этапе, сказал Зеленский, партия изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, которая будет иметь больше всего шансов на победу на выборах мэра Киева.

Сегодня, 16 июля, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко сообщила, что на заседании их фракции проходят внутренние праймериз на выборы мэра Киева. «Президент предложил условия. Кандидата выберем по сумме 3 критериев. Победитель по каждому критерию получит 1 балл: поддержка фракции (голосование будет тайным, каждый депутат сможет выбрать одного кандидата), поддержка киевлян (результаты социологического опроса), поддержка президента», - сообщила она. Она добавила, что на заседании фракции будут выступать Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин и Александр Дубинский.

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