Внутренний дворик красного корпуса КНУ должен быть доступен для всех, заявили в СН.

Политическая партия «Слуга народа» прокомментировала обвинения в осуществлении политической агитации на территории КНУ имени Шевченко вопреки законодательству.

Читайте такжеПрезидентский рейтинг Зеленского с апреля снизился на более чем 10% - опрос КМИС

Заявление политсилы обнародовано в ее Telegram-канале. В нем отмечается, что конференция партии во дворе вуза состоялась в выходной день, при отсутствии преподавателей и студентов.

"Мероприятие состоялось на части открытой территории вуза выходного дня, когда не осуществляется образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье», - заявили в партии.

Отмечается, что ни избирательное, ни образовательное законодательство не нарушалось.

"Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку согласно положениям Избирательного кодекса она может появиться лишь после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс сейчас продолжается", - продолжили в СН.

В партии также указали на своих оппонентов, которые «не раз проводили свои мероприятия на территории вузов – на условиях аренды помещений и без агитации студентов».

«Кстати, мы считаем, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время», - подытожили в «Слуге народа».

Конференция "Слуги народа" 20 сентября

20 сентября в КНУ им. Тараса Шевченко состоялась конференция Киевской городской организации партии «Слуга народа», на которой официально был выдвинут кандидат от политсилы на пост Киевского городского головы на выборах 25 октября – Ирина Верещук, и утверждены кандидаты в депутаты Киевсовета от «Слуги народа».

Список СН на выборах в Киевсовет возглавила общественная активистка и жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба.

Были представлены других «фронтмены» списка кандидатов, среди которых и те, которые не вошли в первую десятку партийного списка.

В частности, это юрист Анна Маляр, председатель Совета по урбанистике Виталий Селик, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин, председатель городской организации партии "СН", народный депутат Николай Тищенко. В свою очередь, Верещук на мероприятии представила 10 первоочередных шагов для решения проблем столицы.

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко обвинил партию "Слуга народа", которая провела свой съезд на территории университета, в нарушении норм действующего законодательства Украины.

"Обращаем внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях", - говорится в заявлении студпарламента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров