Политическая партия «Слуга народа» прокомментировала обвинения в осуществлении политической агитации на территории КНУ имени Шевченко вопреки законодательству.
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Заявление политсилы обнародовано в ее Telegram-канале. В нем отмечается, что конференция партии во дворе вуза состоялась в выходной день, при отсутствии преподавателей и студентов.
"Мероприятие состоялось на части открытой территории вуза выходного дня, когда не осуществляется образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье», - заявили в партии.
Отмечается, что ни избирательное, ни образовательное законодательство не нарушалось.
"Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку согласно положениям Избирательного кодекса она может появиться лишь после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс сейчас продолжается", - продолжили в СН.
В партии также указали на своих оппонентов, которые «не раз проводили свои мероприятия на территории вузов – на условиях аренды помещений и без агитации студентов».
«Кстати, мы считаем, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время», - подытожили в «Слуге народа».
Конференция "Слуги народа" 20 сентября
- 20 сентября в КНУ им. Тараса Шевченко состоялась конференция Киевской городской организации партии «Слуга народа», на которой официально был выдвинут кандидат от политсилы на пост Киевского городского головы на выборах 25 октября – Ирина Верещук, и утверждены кандидаты в депутаты Киевсовета от «Слуги народа».
- Список СН на выборах в Киевсовет возглавила общественная активистка и жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба.
- Были представлены других «фронтмены» списка кандидатов, среди которых и те, которые не вошли в первую десятку партийного списка.
- В частности, это юрист Анна Маляр, председатель Совета по урбанистике Виталий Селик, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин, председатель городской организации партии "СН", народный депутат Николай Тищенко. В свою очередь, Верещук на мероприятии представила 10 первоочередных шагов для решения проблем столицы.
- Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко обвинил партию "Слуга народа", которая провела свой съезд на территории университета, в нарушении норм действующего законодательства Украины.
- "Обращаем внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях", - говорится в заявлении студпарламента.
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