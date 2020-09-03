По мнению политика, порядок в стране начинается со столицы.

Сопредседатель партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов идет на мэрские выборы в Киеве.

Решение об этом было принято во время съезда партии в Киеве.

Партия «Наш край» выдвинула Сергея Шахова в мэры. В своем выступлении он отметил, что порядок в стране начинается с Киева.

«Наведем порядок в столице - наведем порядок по всей стране. Именно поэтому я принял решение поддержать предложение однопартийцев «Нашего края» и объявляю следующее. Я иду на выборы мэра Киева! Чтобы в Киеве было комфортно не только на Печерских холмах, но и в каждом дворе Теремков, Троещины и во всех других районах. Чтобы работа в Киеве была не только у тех, кто сидит на Грушевского, но и у всех киевлян. Чтобы защищенными себя в Киеве чувствовали не только «слуги», но и те, кому они должны служить - киевляне», - отметил Сергей Шахов.

Он обратился за поддержкой к сопредседателю «Нашего края», заместителю председателя КГГА в 2010-2013 гг. Александру Мазурчаку.

«Для эффективной работы власти, нужна эффективная команда. И я прошу опытного управленца, многолетнего мэра Каменец-Подольского, до недавнего вице-мэра Киева Александра Мазурчака, профессиональным уровнем которого обладает не каждый, вместе единой командой, командой опыта и энергии идти на выборы в Киевсовет и побеждать», - сказал Шахов.

В свою очередь Александр Мазурчак поддержал Шахова и отметил, что он может рассчитывать на поддержку всей команды.

«Я хочу поддержать сопредседателя партии «Наш край» Сергея Шахова и заверить его, что он может рассчитывать на нашу поддержку, на поддержку всей нашей команды. Я очень хорошо знаю Киев, ведь долгое время был первым заместителем председателя Киевской городской администрации. Мы достигли успеха тогда. Мы поможем Вам, Сергей Владимирович, изменить жизнь в Киеве сейчас. Весь ресурс нашей команды, наш опыт и умения - к вашим услугам», - отметил Мазурчак.

Как сообщалось ранее, партийный список «Нашего края» в Харьковской области возглавит известный ученый Владимир Семиноженко. На выборы вместе с партией в Днепре идет мэр города в 2000-2014 гг. Иван Куличенко, а в Одессе - Евгений Червоненко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН