Социологи опросили жителей региона об их предпочтениях накануне местных выборов.

Избиратели в Черкасской области готовы отдать больше всего голосов на местных выборах партии "За будущее".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в регионе 10-15 сентября.

В частности, на выборах депутатов областного совета "За будущее", согласно данным социологов, может получить 17,4% поддержки тех, кто намерен голосовать и 21,5% - тех, кто должен голосовать и определился. В тройку лидеров также вошли "Слуга народа" (16,6% и 20,5%) и "Батькивщина" (9,8% и 12,1%).

Что касается рейтингов местных политиков, то наибольшую поддержку имеет Анатолий Бондаренко ("За будущее"). Более половины опрошенных выразили к нему положительное или нейтральное отношение. Вторым в рейтинге идет его однопартиец Антон Яценко (почти 40%).

Справка. Опрос проводился среди жителей Черкасской области в возрасте от 18 лет. Всего опросили 1600 респондентов, в том числе 658 - в областном центре. Статистическая погрешность не превышает 2,4% в области и 3,8% - в Черкассах.

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Автор: УНИАН