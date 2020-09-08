Восемь политических партий пока преодолевают проходной барьер на выборах в Киевсовет. Среди них УДАР (28,6%), «Европейская солидарность» (14%) и «Слуга народа» (10,7%). С внепарламентских партий одним из лидеров симпатий избирателей в столице является партия «Сила и Честь» (5,5%).

Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг» по результатам исследования общественно-политических настроений киевлян.

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69% киевлян намерены принять участие в местных выборах. Среди тех, кто намерен голосовать и определился со своими предпочтениям, наибольшей популярностью пользуются восемь политических партий, которые имеют высокие шансы пройти в Киевсовет.

В тройке лидеров УДАР (28,6%), «Европейская солидарность» (14%) и «Слуга народа» (10,7%). Также в городском совете получат значительное представительство партии «Голос» (6,5%) и «Сила и Честь» (5,5%). Причем, партия «Сила и Честь» в настоящее время является одним из лидеров электоральных симпатий среди внепарламентских политических сил.

Исследования социологической группы «Рейтинг» произошло в течение 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

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Автор: УНИАН