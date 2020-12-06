Наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали ряд нарушений во время повторного голосования на выборах Криворожского городского головы.
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Как сообщается на сайте организации, среди нарушений, в частности, голосование за пределами кабинки, демонстрация бюллетеней членам комиссии или пребывание избирателями в кабинке для голосования с посторонними лицами.
Так, например, на участке №121628 избиратель получил бюллетень и пошел в кабинку для тайного голосования в сопровождении другого лица. Выйдя, он продемонстрировал бюллетень этому лицу, а затем бросил в ящик. На избирательном участке №121754 зафиксирован подвоз избирателей.
Выборы мэра в Кривом Роге: что известно
- Сегодня, 6 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области проходит второй тур выборов городского головы.
- За кресло мэра борются кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и кандидат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Константин Павлов.
- В первом туре победил нынешний мэр Юрий Вилкул, который впоследствии по состоянию здоровья отказался от участия в гонке.
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