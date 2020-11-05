Повторное голосование по выборам городского головы назначили в 15 городах Украины.
Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии, в 14 территориальных громадах с количеством избирателей более 75 тысяч в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.
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Так, 15 ноября повторные выборы состоятся в Волынской (г. Луцк), Донецкой (г. Краматорск), Одесской (г. Одесса), Сумской (г. Сумы) и Хмельницкой (г. Каменец-Подольский) областях, а 22 ноября - в Днепропетровской (г. Днепр и г. Кривой Рог), Донецкой (г. Славянск), Закарпатской (г. Ужгород), Киевской (г. Бровары), Львовской (г. Дрогобыч и г. Львов), Полтавской (г. Полтава) и Ривненской (г. Ривне) областях.
Кроме того, на 15 ноября назначено повторное голосование по выборам городского головы в г. Украинка Киевской области (территориальная громада с количеством избирателей в 75 тысяч).
Соответствующее решение принято в связи с тем, что по итогам голосования 25 октября два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей.
Ранее сообщалось, что повторное голосование с выборов городского головы назначили в 11 городах Украины.
25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. Они прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не организовывалось и не проводилось.
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