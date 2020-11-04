15 ноября повторное голосование состоится в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменец-Подольском, а 22 ноября - в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ривном.

Повторное голосование по выборам городского головы назначили в 11 городах Украины.

Об этом сообщается на странице Центральной избирательной комиссии в Facebook.

По информации, поступившей от теризбиркомов, повторное голосование по выборам городского головы уже назначили в 11 городах 9 областей.

В частности, 15 ноября повторное голосование состоится в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменец-Подольском, а 22 ноября - в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ривном.

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Должны быть избранными депутаты 1 тыс. 577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселковых и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковых и 620 сельских голов.

Результаты должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть по 6 ноября.

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Автор: Антонина Доломанжи