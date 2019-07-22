Штаб "Слуги народа" зафиксировал около 500 нарушений на выборах

Руководитель штаба партии заявляет о 10 округов, где есть "некие проблемы".

Штаб партии "Слуга народа" зафиксировал около 500 нарушений на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель штаба Александр Корниенко.

"По нарушениям в целом - до 500 нарушений зафиксировано нашими органами по сбору нарушений", - сказал он.

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Корниенко отметил, что сейчас есть около 10 избирательных округов, где есть "некие проблемы".

"Подкупы были зафиксированы более чем по 30-ти округах, но повлиять на результат они могут по 10-ти, условно. Поэтому, собственно, на этих округах собирается материал для обращений в окружную комиссию и потом судебных разбирательств, и потом обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках или непризнании вообще результатов по округу", - сказал Корниенко.

По его словам, в 78-м округе в Запорожской области был подкуп и много нарушений, результатом чего является более 3 тыс. недействительных бюллетеней по округу.

Также, сказал Корниенко, в 64-м округе есть "сейчас какие-то непонятные истории и титушки".

В Полтавской области в 146-м округе, добавил Корниенко, "там команда окружная готовит информацию, чтобы для суда".

"По 137-му был подкуп, есть очень много видео, свидетельств, там будет точно судебный процесс. Есть также Закарпатская область - 68-й и 69-й округа, там много нарушений и массовый подкуп, поэтому там, возможно, будет иск. 119-й округ - по 17 участках есть информация относительно подкупа членов комиссий, это будет проверяться. Много нарушений в Луганской области - раздавали деньги, сахар", - сообщил Корниенко.

Кроме того, по его словам, в 15-м округе в Винницкой области "фактаж относительно подкупа".

Как сообщал УНИАН, в Комитете избирателей Украины констатировали, что голосование во время выборов в Верховную Раду соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам демократических выборов. Наблюдатели КИУ зафиксировали ряд проблем и нарушений, однако они не носили системного характера и не могли бы существенно повлиять на результаты волеизъявления граждан.