Зеленский прокомментировал возможность назначения Вакарчука премьер-министром

По словам президента, премьер-министром должен быть человек, который никогда не был в политике.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность назначения председателя партии "Голос" Святослава Вакарчука премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-полов.

"Мне кажется, что вопрос премьер Вакарчук или нет, это вопрос к Вакарчуку, потому что это большая ответственность. И это (премьер-министром) должен быть гуру экономики", - сказал он.

Зеленский напомнил, что это должен быть, в том числе, человек, который никогда не был в политике.

"Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек, со специальным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и человек, которого уважают на западе", - сказал он.