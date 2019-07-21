Явка избирателей на участки составляет почти 20% - новые данные ЦИК

По состоянию на 12.00 данные прислал 181 территориальный избирательный округ.

По данным со 181 избирательного округа, по состоянию на 12.00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 19,18%.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 12.00 данные прислал 181 территориальный избирательный округ. Согласно с ними, в целом по Украине активность избирателей составляет 19,18%.

Так, в Винницкой области (11-18 избирательные округа) явка составила 18,68%, в Волынской области (19-23) - 15,77%, в Днепропетровской области (24-40) - 22,38%, в Донецкой области (45-52, 57-60) - 21,62%, в Житомирской области (62-67) - 19,40%, в Закарпатской области (68-73) - 12,32%, в Запорожской области (74-82) - 22,83%, в Ивано-Франковской области (83-89) - 13,07%, в Киевской области (90-98) - 19,46%, в Кировоградской области (99-103) - 23,61%, в Луганской области (105-107, 112-114) - 25,45%, во Львовской области (115-126) - 16,19%, в Николаевской области (127-132) - 20,72%, в Одесской области (133-143) - 18,43%.

В Полтавской области (144-151) - 23,25%, в Ривненской области (152-156) - 16,19%, в Сумской области (157-162) - 20,46%, в Тернопольской области (163-167) - 15,25%, в Харьковской области (168-181) - 21,74%, в Херсонской области (182-186) - 21,72%, в Хмельницкой области (187-193) - 20,48%, в Черкасской области (194-200) - 22,36%, в Черновицкой области (201-204) - 12,21%, в Черниговской области (205-210) - 22,57%, в Киеве (211-223 округа) - 16,63%.

Как сообщал УНИАН, все избирательные участки, созданные на территории Украины для голосования на внеочередных парламентских выборах, работают в штатном режиме.