В Украине работают все избирательные участки

Лишь 27 участковых избирательных комиссий, по данным ЦИК, начали свою работу с опозданием, из них пять в Киеве.

Все избирательные участки, созданные на территории Украины для голосования на внеочередных парламентских выборах, работают в штатном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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По ее словам, только 27 участковых избирательных комиссий начали свою работу с опозданием, из них пять - в Киеве.

В частности, среди причин, по которым участки открылись позже, были испорченные избирательные бюллетени или протоколы УИК.

На вопрос, все ли участки уже открыты и работают в штатном режиме, глава ЦИК ответила утвердительно. "Сейчас все работают", - подчеркнула она.

Слипачук призвала членов УИК добросовестно выполнять свои обязанности, а граждан помнить об основных правилах голосования и не нарушать их.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 часов утра 21 июля на территории Украины не открылись восемь избирательных участков.