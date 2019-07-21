В Украине работают все избирательные участки
Все избирательные участки, созданные на территории Украины для голосования на внеочередных парламентских выборах, работают в штатном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.
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По ее словам, только 27 участковых избирательных комиссий начали свою работу с опозданием, из них пять - в Киеве.
В частности, среди причин, по которым участки открылись позже, были испорченные избирательные бюллетени или протоколы УИК.
На вопрос, все ли участки уже открыты и работают в штатном режиме, глава ЦИК ответила утвердительно. "Сейчас все работают", - подчеркнула она.
Слипачук призвала членов УИК добросовестно выполнять свои обязанности, а граждан помнить об основных правилах голосования и не нарушать их.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 часов утра 21 июля на территории Украины не открылись восемь избирательных участков.