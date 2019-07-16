Для журналистов открыли «горячую линию» на время выборов

В НСЖУ может обратиться любой журналист или отдельное СМИ, которые подверглись преследованиям и препятствованию профессиональной деятельности.

Национальный союз журналистов Украины открывает «горячую линию» и предоставляет юридические консультации для журналистов во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Как говорится в пресс-релизе НСЖУ, к ним может обратиться любой журналист или СМИ, подвергшийся препятствованию профессиональной деятельности или у кого возникает вопрос относительно особенностей работы в день выборов.

«В день голосования тысячи журналистов будут работать на информационной передовой – будут освещать ход выборов и подсчет голосов на участках, – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Но поскольку не все политические штабы кандидатов-мажоритарщиков настроены на честную борьбу, что подтверждается случаями распространения «чернухи» или нападениями на активистов в регионах, то прежде всего работникам СМИ следует позаботиться о собственной безопасности и о защите своих прав».

В НСЖУ обращают внимание на то, что работа журналистов на избирательных участках во время голосования и подсчета голосов регламентируется Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины» (статья 34). Чтобы воспользоваться этим правом, журналисту необходимо предъявить удостоверение. Единственное ограничение: на участке могут одновременно находиться не более как два работника одного СМИ.

Кроме того, Национальный союз журналистов Украины открывает «горячую линию» и предоставляет юридические консультации для журналистов во время предвыборной кампании и выборов. В НСЖУ может обратиться любой журналист или отдельное СМИ, которые подверглись преследованиям, воспрепятствованию профессиональной деятельности, стали жертвами нападений, блокирования помещения и тому подобное.

Телефон горячей линии: (044) 234-49-60 или 050-493-68-88. Кроме того, можно написать оперативное сообщение через Facebook председателю НСЖУ Сергею Томиленко, первому секретарю НСЖУ Лине Кущ, пресс-секретарю НСЖУ Светлане Лазоренко (096) 281 35 73.

Также журналисты могут получить консультацию и помощь у партнеров НСЖУ – медиаюристов: Платформа прав человека , Институт развития региональной прессы.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает предоставления сторонним лицам удостоверений журналистов и призывает политические штабы и редакции СМИ не злоупотреблять правом пребывания журналистов на избирательных участках", - отмечается в пресс-релизе.

"Настоящих журналистов призываем в день выборов фотографировать на участках журналы регистрации работников СМИ и обнародовать в социальных сетях, передавать в НСЖУ факты присутствия лжекорреспондентов", – обращается к коллегам журналистская организация.