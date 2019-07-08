Разумков назвал причины исключения семерых кандидатов из списков "Слуги народа"

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, по каким критериям вчера на закрытом съезде партии были исключены из избирательных списков 7 кандидатов в народные кандидаты.

Основанием для исключения 7 кандидатов из списков "Слуги народа" стали журналистские расследования и реакция соцсетей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил на брифинге.

"Критериев было несколько. Это - информация, которую мы получали из СМИ, журналистские расследования, информация от наших активистов на сайте, где люди объясняли, почему им не нравится тот или иной кандидат. Работала комиссия, по ее результатам было вынесено предложение на съезд и съезд принял свое решение", - сказал Разумков.

Также он объяснил, почему из списков не исключили кандидата по фамилии Холодов, которого в СМИ называют кумом Медведчука: "Насколько мне известно, он является кумом Оксаны Марченко, а не Медведчука. И эта информация, на мой взгляд, не должна быть основанием для исключения человека из списка".

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Кроме того, Разумков объяснил почему исключали кандидатов на закрытом съезде. "Я не считаю, что это нужно было выносить в публичную плоскость. Мы не суд и можем проводить партийную дискуссию, не делая это достоянием общественности".

Также он отметил, что до вчерашнего съезда в списке партии на досрочных выборах был 201 кандидат, на сегодняшний день их стало 194.

Кроме того, он объяснил, почему партия отказалась от постпраймериз в отношении кандидатов мажоритарщиков, которых сейчас 199 человек: "Мажоритарщиков мы не исключали принципиально, чтобы нас не обвинили в манипуляциях, в попытке слива округов, мы считаем, что постпраймериз для мажоритарщиков состоится 21 июля, в день выборов: если мы где-то допустили ошибку, то мы поплатимся за это депутатом в округе, и на эту ошибку повлияют непосредственно избиратели. В отличие от партийных списков, на состав которых люди на выборах повлиять не могут".

Ранее УНИАН сообщал, что партия "Слуга народа" приняла решение об исключении из своего избирательного списка семерых кандидатов в народные депутаты.