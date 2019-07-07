Партия "Слуга народа" вычеркнула из избирательного списка 7 кандидатов

Двое из семи кандидатов были исключены по собственному желанию.

Партия «Слуга народа» приняла решение об исключении из своего избирательного списка семерых кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщается на странице политической силы в Facebook.

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«Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чат-бот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными», - говорится в сообщении.

«Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации: Боярчук Роман Михайлович (№71); Витикач Виталий Викторович (№177); Кавун Ольга Александровна (№78); Соколов Михаил Юрьевич (№99); Рагимова Анастасия Борисовна (№170)», - отметили в партии.

Также, сообщают в политсиле, двое кандидатов Юрий Баланюк (№164) и Алена Коробкова (№31) обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке для определения порядкового номера партий в избирательном бюллетене на парламентских выборах.