Гриценко решил продолжить "жечь напалмом" со своей рекламой: в новой серии - аукцион депутатов (видео)

В новой рекламе акцентируется, что "Гражданская позиция" и лично Гриценко, вопреки ожиданиям олигархов, не продается.

В сети появился новый рекламный ролик "Гражданской позиции", в котором олигархам якобы продают народных депутатов. Рекламу опубликовал на своей странице в Facebook Анатолий Гриценко.

Создатели ролика, судя по всему, вдохновившись сериалом "Слуга народа", изобразили "политический аукцион", на котором продаются депутаты и целые депутатские группы. При этом в роли покупателей "аукциона" ожидаемо изображены украинские олигархи.

"Уважаемые олигархи, начинаем продажу депутатов. Первый лот - депутат опытный. Повысит тарифы на 30%. Цена полмиллиона долларов", - объявляет ведущий аукциона. После этого один из "олигархов" поднимает руку и говорит "беру".

"Продано!", - объявляет ведущий.

После этого покупателям презентуют некую группу из пяти депутатов под названием "новые лица". По словам ведущего аукциона, они "заберут землю у украинцев" и отдадут ее присутствующим на данном мероприятии.

После этого один из олигархов, явный "косплей" Игоря Коломойского, судя по замыслу создателей ролика, устав от мелких лотов, не выдерживает и говорит: "Алё, гараж! Что ты нам впариваешь?". А другой с серьезным видом добавляет: "Где Гриценко?". "Где Гражданская позиция?" - возмущается третий.

После этого в кадре появляется Гриценко на фоне своих однопартийцев и без тени улыбки объявляет: "Гражданская позиция не продается. И Украину продать не дадим".

Напомним, в конце июня в сети появился рекламный ролик, в котором Гриценко пытается помочь "Владимиру Зеленского" выиграть шахматную партию у "Владимира Путина". Отметим, ролик вызвал весьма неоднозначную реакцию пользователей соцсетей и стал предметом критики даже со стороны его сторонников и многих шуток.