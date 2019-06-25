Голливуд отдыхает: Гриценко снял предвыборный ролик, как спасает Украину от Путина (видео)

В видеоролике показано, как Гриценко помог Зеленскому в шахматной партии поставить мат Путину.

Лидер политической силы «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко снял предвыборный ролик, в котором он спасает Украину от президента России Владимира Путина.

Видеоролик Гриценко опубликовал на своей странице в Facebook.

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Политик отметил, что для победы украинцы должны объединить свои усилия.

«У нас нет права на ошибку. Время компетентных и ответственных решений. Вместе - победим!» - написал лидер «Гражданской позиции».

В ролике показано, как двое людей, похожих на президентов Украины и России, играют в шахматы, и после ряда удачных ходов Путина, Зеленский якобы растерялся, но ему на помощь пришел Гриценко и помог поставить мат президенту РФ.

Как сообщал УНИАН, Гриценко в эфире передачи «Свобода слова» сказал председателю партии «Голос» Святославу Вакарчуку, что людям, которые не умеют оперировать фактами и цифрами, нечего делать в политике.