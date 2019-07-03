В ГПУ заявили о предоставлении ЦИК "исчерпывающей информации" о Клюеве и Кузьмине

В ГПУ заявили, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины не представилось возможным.

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что с момента начала избирательной кампании в Верховную Раду предоставили исчерпывающую информацию Центральной избирательной комиссии об экс-депутате от Партии регионов, главе администрации экс-президента Виктора Януковича Андрее Клюеве и экс-секретаре СНБО, бывшем первым заместителем генерального прокурора Ренате Кузьмине.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в социальной сети Facebook.

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"С момента старта избирательной кампании Генеральной прокуратурой по запросу ЦИК была предоставлена исчерпывающая информация о гражданах Андрее Клюеве и Ренате Кузьмине", - заявила она.

Она отметила, что в отношении Клюева Верховный суд Украины дважды вынес решение о регистрации ЦИК кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу.

"В отношении бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, то еще 20 июня 2019 года на имя заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко было направлено письмо за подписью заместителя генерального прокурора, в котором было указано о расследовании уголовного производства по подозрению бывшего заместителя и первого заместителя генерального прокурора Украины, заместителя секретаря СНБОУ Р. Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - сообщила Сарган.

По ее словам, в письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. А постановлениями заместителя генпрокурора подозреваемый объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

"По данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации. Однако этот «кандидат» тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий и остался вне внимания как СМИ, так и активистов", - отметила Сарган.

При этом, добавила она, норму закона об обязательности проживания в течение последних пяти лет на территории Украины нарушил еще один кандидат - Михаил Саакашвили.

Кроме того, она сообщила, что в отношении зарегистрированного кандидатом в народные депутаты видеоблоггера Анатолия Шария судом было установлено, что он "получил в Республике Литва статус политического беженца".

"С 27 февраля 2014 года, по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола, международный розыск Шария было прекращено в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды", - добавила Сарган.

Как сообщал УНИАН, 2 июля ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария.

Сегодня, 3 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе с просьбой предоставить сведения о пребывании Кузьмина, Шария и Клюева в течение последних пяти лет на территории Украины.