Аваков направил председателю ЦИК письмо о снятии Клюева с выборов (фото)

В письме отмечено, что, по данным МВД, Андрей Клюев сбежал из Украины вместе с Януковичем в 2014 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков направил в ЦИК письмо о снятии с участия в выборах экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНеприемлемо, чтобы наблюдатели от страны-агрессора оценивали качество выборов - Парубий

«После долгого рабочего дня работы украинской команды во главе с Президентом Зеленским в Торонто - хоть в Украине уже наступила ночь - провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации, которая сложилась. По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», – написал министр, добавив к посту копию документа.

В письме отмечено, что, по данным МВД, Андрей Клюев сбежал из Украины вместе с Януковичем в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, 2 июля ЦИК на выполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также включенных в избирательный список "Партии Шария" видеоблоггера Анатолия Шария и Евгения Евтухова.