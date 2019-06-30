В ЦИК сегодня будут определять очередность размещения партий в избирательном бюллетене

Проведение совещания связано с регистрацией списка от партии Саакашвили.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сегодня состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

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Как сообщается на сайте ЦИК, проведение совещания связано с регистрацией 88 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Движение Новых Сил Михаила Саакашвили", в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Кроме того, зарегистрированы 9 кандидатов в депутаты, выдвинутых партией в одномандатных избирательных округах.

На совещание приглашают уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса.

Напомним, вечером 29 июня на заседании ЦИК постановили зарегистрировать партию «Движение Новых Сил» Михеила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Движение новых сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.