цей матеріал доступний українською

ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили на досрочных выборах в Раду – заявление политсилы

22:17, 29 июня 2019
Выборы 2019
148 0
ЦИК зарегистрировала "Движение новых сил" / фото УНИАН

Вечером 29 июня на заседании ЦИК постановили зарегистрировать партию «Движение Новых Сил» Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Читайте такжеНа парламентские выборы зарегистрированы 66 однофамильцев кандидатов в 43 округах

Об этом сообщает пресс-служба политсилы на своей странице в Facebook.

«Друзья, спешим сообщить вам. Несколько минут назад, на заседании ЦИК, постановили зарегистрировать Движение Новых Сил Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Это наш с вами общий шаг к победе. Спасибо за вашу поддержку!», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Движение новых сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Верховная Рада#Рух нових сил