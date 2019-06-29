ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили на досрочных выборах в Раду – заявление политсилы

Решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Вечером 29 июня на заседании ЦИК постановили зарегистрировать партию «Движение Новых Сил» Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

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Об этом сообщает пресс-служба политсилы на своей странице в Facebook.

«Друзья, спешим сообщить вам. Несколько минут назад, на заседании ЦИК, постановили зарегистрировать Движение Новых Сил Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Это наш с вами общий шаг к победе. Спасибо за вашу поддержку!», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Движение новых сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.