Парасюку окончательно отказали в участии в выборах в Раду
Апелляционная инстанция отклонила жалобу народного депутата Владимира Парасюка и оставила в силе решение ЦИК об отказе в его регистрации на досрочных парламентских выборах.
Об этом у себя в Facebook сообщил сам Парасюк.
Он отметил, что и без депутатского мандата «не успокоится, пока система не будет уничтожена».
Также депутат обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
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«Вы — новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись», — написал он.
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатомв народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.
После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.
Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины, однако нардеп подал апелляциюна решение суда.