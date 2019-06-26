Среди лидеров самых активных партий две непарламентские политсилы - "Наш край" и УКРОП - исследование

Две непарламентские партии - "Наш край" и УКРОП вошли в первую семерку самых активных партии в течение последнего политического цикла. Результаты исследования "Рейтинга эффективности и активности политических партий Украины" обнародовал Международный центр перспективных исследований.

Лидером в активности среди партий является "Батькивщина", которая получила по подсчетам экспертов 350 баллов. За ними - партия Петра Порошенко "Солидарность", у которой 349 баллов. Также в первой семерке партии Оппозиционный блок, Радикальная партия Олега Ляшко, УКРОП, Самопомощь и "Наш край".

Так между лидеров только две непарламентские партии. Всего для расчета рейтинга было проанализировано информацию о 352 зарегистрированные в Украине партии.

По словам авторов рейтинга, для исследования анализировали политический цикл 2014-2019 годов и использовали для расчета индекс электоральной, информационной и программно-проблемной активности, а также - индекс электоральной эффективности.

"Рейтинг политических партий призван оценить активность и эффективность партий. Речь идет об оценке именно политических партий, а не их отдельных представителей в случаях, когда они выступают в поле публичной политики без привязки к партии", - заключают эксперты.

По словам экспертов, рейтинг предусматривает четыре тематические индексы, каждый из которых отражает отдельную функцию партий и может анализироваться независимо друг от друга: 1) Индекс электоральной активности; 2) Индекс электоральной эффективности; 3) Индекс информационной активности; 4) Индекс программно-проблемной активности.