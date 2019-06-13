"Есть угроза пророссийского реванша": Вятрович решил баллотироваться в Раду от партии Порошенко

Владимир Вятрович числится под 25 номером в списке партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что будет баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля в команде партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

В своем видеообращении на Facebook Вятрович заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

"А именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда, нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими", - отметил он.

В комментарии Главреду директор УИНП рассказал, что идет в парламент под 25 номером в списке партии Порошенко.

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"Я считаю, что сейчас есть угроза пророссийского реванша, особенно в тех вопросах, которыми я непосредственно занимался на протяжении 5 лет: вопросы национальной памяти, культуры и языка. Меня тревожат заявления окружения президента, меня беспокоят резкие заявления четко пророссийских сил – таких, как Оппоблок, у которых есть возможность попасть в парламент, которые идут туда явно для того, чтобы отменить значительную часть тех изменений, очень важных и очень позитивных, которые были реализованы нами за пять лет", - отметил Вятрович.

Также он напомнил, что в случае попадания в Раду ему придется отказаться от должности директора Украинского института нацпамяти, но он намерен лоббировать вопросы украинской культуры уже в Раде.

"Я думаю продолжить ту работу, которой занимался в Институте национальной памяти, то есть речь идет о подготовке разного рода законопроектов, которые направлены на поддержку украинской культуры, на создание условий для дальнейшего переосмысления украинской истории и дальше формировать принципы украинской национальной идентичности", - отметил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, на съезде партии "Европейской солидарности" представлена первая десятка списка кандидатов в народные депутаты. Список возглавляет лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко. Ранее на съезде партии были представлены председатель Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, командующий высокомобильными десантными войсками ВС Украины Михаил Забродский, певица, доцент София Федина, народный депутат Мустафа Джемилев и медик-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.