Парубий, Геращенко, Джемилев: презентована первая десятка партии Порошенко

Сегодня в Киеве проходит съезд "Европейской солидарности".

На съезде партии "Европейской солидарности" представлена первая десятка списка кандидатов в народные депутаты.

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Как передает корреспондент УНИАН, список возглавляет лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ранее на съезде партии были представлены председатель Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, командующий высокомобильными десантными войсками ВС Украины Михаил Забродский, певица, доцент София Федина, народный депутат Мустафа Джемилев и медик-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

В первую десятку также вошли председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политузник Кремля Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, на внеочередных выборах в 2014 году в первую десятку в избирательном списке партии, которая в то время называлась "Блок Петра Порошенко", входили: № 1 - Киевский городской голова Виталий Кличко; № 2 - генеральный прокурор Юрий Луценко (в то время председатель партии "БПП"), № 3 - народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (в то время главный врач ООО "Институт дерматокосметологии доктора Богомолец"), № 4 - премьер-министр Владимир Гройсман (в то время вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства), № 5 - народный депутат, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев;

№ 6 - народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юлий Мамчур (в то время командир одной из воинских частей); № 7 - народный депутат, председатель подкомитета по вопросам книгоиздания и книгораспространения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Мария Матиос; лидер партии "Гражданское движение" Родная страна "Николай Томенко (в то время народный депутат, лишенный депутатского мандата на основании решения съезда "БПП" от 25 марта 2016 года), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; бывший первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук (в то время народный депутат).

Напомним, экс-президента Украины Петра Порошенко 31 мая избрали председателем партии "Европейская солидарность".