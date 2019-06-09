Националисты, которые идут по списку "Свободы", определились с первой пятеркой кандидатов на выборах

"Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", "Государственническая инициатива Яроша", Организация украинских националистов и Конгресс украинских националистов идут на выборы общим списком.

Националисты, которые идут по списку Всеукраинского объединения "Свобода", определились с первой пятеркой кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля.

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Как сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения, "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", "Государственническая инициатива Яроша", Организация украинских националистов и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.

Согласно решению сегодняшнего съезда, список возглавит лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Также в первую пятерку националистов вошли лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, командующий добровольческим военным формированием "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош, председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко и бывший вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский (ВО "Свобода").

Отметим, народный депутат Украины ВР нынешнего созыва Билецкий, который очень редко бывает на заседаниях парламента, сегодня не присутствовал на предвыборном съезде, потому что находится на фронте.