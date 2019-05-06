Полк «Азов» празднует пятую годовщину со дня основания

Полк "Азов", его бойцы и командиры за пять лет войны на Востоке заслужили признание и уважение украинцев.

В исторической летописи каждой нации, каждой страны бывают черные, тяжелые страницы, и в эти времена в дома людей приходит беда, отчаяние, смерть и слезы. Не обошла эта участь и Украину: пять лет назад в дома украинцев пришла война – коварная, захватническая, кровавая, неожиданная и немотивированная война, развязанная путинской Россией.

И как это часто бывает, в эти тяжелые для страны и народа времена, когда враг уже грабит и уничтожает родную землю, когда под пятой оккупанта уже оказался Крым, запылал Донбасс, и кажется, что уже ничто не сможет остановить захватчиков, на защиту Родины встали добровольцы, которые вопреки всему смогли остановить вражеские войска.

Именно так под руководством националиста, бывшего политзаключенного Андрея Билецкого 5 мая 2014 года был основан Добровольческий батальон, а ныне Отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", известный также как полк "Азов", который уже пять лет подряд защищает на Донбассе родную землю, бережет покой в домах и мирное небо над головами украинцев.

При создании добровольческого батальона его основу составили участники двух общественных организаций: Автомайдана, а также основанной и возглавляемой Андреем Билецким националистической организации "Патриот Украины".

С момента своего основания обеспечиваемые за счет собственных и волонтерских средств бойцы батальона без военной подготовки и опыта ведения боевых действий параллельно с тренировками начали выполнять боевые задачи, - в условиях развязанной коварной "гибридной войны" патрулировать территорию вокруг Мариуполя и выполнять разведывательные операции.

Непосредственное участие в боевых действиях батальон начал уже в начале мая, блестяще отбивая нападения диверсионных групп на окраинах Мариуполя. Так, 7 мая террористы обстреляли автобус батальона вблизи поселка Мангуш, ранив водителя. Однако бойцы отбили нападение, ликвидировав одного из нападавших, еще двоих взяли в плен, при этом пленив так называемого "министра обороны" "ДНР" Игоря Хакимзянова.

Благодаря своей настойчивости и народной поддержке бойцы батальона "Азов" быстро стали самым боеспособным формированием на то время и уже с 9 мая "азовцы" начали активные боевые действия против террористов и российских наемников.

Так на протяжении мая 2014 года батальон под руководством Андрея Билецкого очистил от боевиков исполнительный комитет Торезского городского совета Донецкой области и взял штурмом перевалочную базу российских террористов, обустроенную на даче Александра Януковича в поселке Урзуф.

Уже 12 июня бойцы батальона задержали в Мариуполе одного из главарей террористов ""ДНР" Александра Фоменко, а на следующий день вместе с другими добровольческими батальонами и частями Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины освободили от боевиков Мариуполь.

Освободив ключевой город юга Донбасса бойцы "Азова" продолжили активно противодействовать агрессии, уничтожая вражеские блокпосты, перекрывая каналы поставок оружия и боеприпасов и захватывая в плен боевиков и главарей террористов.

"Азов", как и другие добровольческие батальоны и украинские военные формирования, не миновал тяжелых боев и "Иловайского котла": именно бойцы "Азова" были среди тех, кто в начале той пресловутой операции пробивались в город и закрепились на подступах к Иловайску.

После "Иловайского котла" бойцы "Азова" вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины обороняли подступы к Мариуполю.

17 сентября 2014 года приказом министра внутренних дел Украины батальон "Азов" был реорганизован и расширен до состава полка с аналогичным названием. Командиром вновь создаваемого полка остался основатель добровольческого батальона Андрей Белецкий.

Впоследствии, 9 октября, с оглядкой на мотивированность бойцов и эффективность во время выполнения боевых задач было принято решение о переводе полка в состав Национальной гвардии Украины, что в дальнейшем дало возможность обеспечить подразделению специальное комплектования и обучение его бойцов, начать формирование его штатов и резерва, а также передать ему боевую технику. Тогда же командир полка Андрей Билецкий отмечал, что в составе подразделения появился артиллерийский дивизион и танковое подразделение.

11 ноября министр внутренних дел подписал приказ о переводе полка "Азов" в состав Национальной гвардии Украины с последующим доукомплектованием его до боевого стандарта бригад Нацгвардии.

10 февраля 2015 года "Азов" во время знаменитой Широкинской операции освободил от террористов 5 населенных пунктов к востоку от Мариуполя: Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Широкино и Лебединское и впоследствии непрерывно и блестяще сдерживал наступление боевиков на этом направлении пока в августе 2016 года, приказом командования НГУ не был отведен с передовой к месту дислокации в Запорожской области, где бойцы продолжали упорно тренироваться и оттачивать военное мастерство.

В начале 2019 года бойцы полка "Азов" вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования. При этом благодаря настойчивости и мотивированности бойцов, изнуряющим тренировкам вернулся на передовую полк еще лучшим и более боеспособным, чем до того. По словам самих "азовцев", боеспособность полка находится на своем самом высоком уровне, и они достойны того, чтобы сполна продемонстрировать ее врагу.

Полк "Азов", его бойцы и командиры за пять лет войны на Востоке заслужили признание и уважение украинцев, однако можно с уверенностью утверждать, что на этом их история не заканчивается, и имея Цель, а также народную поддержку, полк "Азов" и дальше ждут блестящие победы и отважные поступки, которые войдут в Книгу истории Украинского Государства!