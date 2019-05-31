Оля Полякова пригласила известную украинскую ведущую в свою партию (видео)

Певица призналась, что она - большая поклонница ведущей.

Певица Оля Полякова, которая заявила о создании женской партии, пригласила в ряды своей политсилы ведущую Наталью Мосейчук.

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То ли шутливое, то ли серьезное приглашение прозвучало в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", в котором Полякова принимала участие через скайп, передает ТСН.

"Я только вчера заявила о создании своей партии. Кстати, Наташа, вы знаете, я являюсь вашей большой поклонницей, особенно после вашего невероятного эмоционального спича. Я считаю, что вы – олицетворение той украинской женщины, которую я хотела бы видеть в своей женской партии с большим удовольствием", – сказала певица.

Мосейчук отшутилась, что она еще умеет петь.

Напомним, громкое заявление о создании своей партии Оля Полякова сделала во время доклада на Форуме женского партнерства.

Позже она добавила, что ее партия не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.