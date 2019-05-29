Популярная украинская певица заявила о создании партии (видео)

Певица почеркнула, что новая политическая сила не будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Украинская певица Оля Полякова объявила о своих политических амбициях и создании женской партии.

Соответствующее заявление Полякова сделала во время доклада на Форуме женского партнерства в Киеве.

«Певица впервые прокомментировала слухи о своих политических амбициях и объявила о создании женской партии», - говорится на ее странице в Facebook.

Полякова сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.

Во время своего выступления певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране, смена старых лиц во власти и «ответственность за принятие решений власть имущих».

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«Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю – я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе. Это будет первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой. И формировать нашу команду я буду лично! Во избежание манипуляций говорю сразу – партия не будет принимать участие в выборах 21 июля. Тем не менее, я создаю ее именно сейчас. Потому что именно сейчас общество готово менять систему. Тысячи женщин меня слышат и разделяют мои ценности. Еще раз подчеркну: моя цель – не попасть в парламент какой-либо ценой, а собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы!», - заявила Полякова.

Ранее сообщалось, что актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков ("Юзик") будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии "Слуга народа".