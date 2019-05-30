Кличко и Парубий могут пойти на выборы с партией Порошенко

Собеседник из окружения Порошенко заявил, что экс-президент лично занимается формированием списка партии.

Партия УДАР мэра Киева Виталия Кличко, а также спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на досрочные выборы в парламент в составе партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился", – сказал источник, близкий к Кличко, но не входящий в состав партии УДАР.

Как пишет издание, эту информацию непрямо подтвердили источники в команде Кличко.

Кроме этого, источники в команде Порошенко и в партии "Народный фронт" утверждают, что Парубий тоже может присоединиться к "Европейской солидарности".

"Украинская правда" спросила у Кличко и Парубия, идут ли они на выборы с Порошенко, но политики это пока не прокомментировали.

Собеседник из окружения Порошенко заявил, что экс-президент лично занимается формированием списка партии.

"Пока нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он никому не отчитывается", – заявил источник.