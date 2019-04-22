Посол Германии о выборах в Украине: Народ решил, что нужны перемены

Немецкий депутат Европарламента Ребекка Хармс считает проведение свободных выборов в Украине на фоне российского вторжения заслугой Порошенко.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинского народа.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

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«Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены», - заявил он в ночь на понедельник, 22 апреля.

«Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон», - добавил Райхель.

В свою очередь немецкий депутат Европарламента и наблюдатель на выборах в Украине Ребекка Хармс, представляющая партию «зеленых», назвала проведение свободных выборов в Украине на фоне российского вторжения заслугой действующего президента Петра Порошенко.

«На меня произвело большое впечатление, что Порошенко так быстро поздравил победителя Зеленского и признал итоги выборов», - отметила она.

Хармс выразила надежду, что Зеленский успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия.