Посол Германии о выборах в Украине: Народ решил, что нужны перемены
Посол Германии в Украине Эрнст Райхель назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинского народа.
Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.
Читайте также"Массово пришли на участки": посол рассказал, как голосовали украинцы в Германии
«Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены», - заявил он в ночь на понедельник, 22 апреля.
«Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон», - добавил Райхель.
В свою очередь немецкий депутат Европарламента и наблюдатель на выборах в Украине Ребекка Хармс, представляющая партию «зеленых», назвала проведение свободных выборов в Украине на фоне российского вторжения заслугой действующего президента Петра Порошенко.
«На меня произвело большое впечатление, что Порошенко так быстро поздравил победителя Зеленского и признал итоги выборов», - отметила она.
Хармс выразила надежду, что Зеленский успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия.