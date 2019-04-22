На выборах не зафиксировано использования админресурса и вброса бюллетеней - спикер МВД

Представитель МВД назвал президентские выборы особенными.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что во время выборов президента Украины не зафиксировано использования административного ресурса и вбрасывания бюллетеней.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

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«Много президентских видел выборов. Но эти особенные. Никакого админресурса. Никаких терактов глупых вроде гранаты в Кривом Роге в 1999. Никаких массовых фальсификаций, как в 2004, и революции после них. Никакого давления и никаких каруселей. Почти не было печально известных сетей, глупых сетей, за редкими вовремя выявленными попытками», - написал он.

«Никакого избирательного произвола: вбрасывания бюллетеней, штурмов участков братками-титушками, никакого полицейского спецназа на участках как в 2012 на парламентских», - добавил Шевченко.

Он отметил, что по фактам зафиксированных нарушений будут объявлены подозрения, а впоследствии обвинительные акты направлены в суд.

«Какие были уголовные нарушения единичные - это уже есть и будут еще подозрения и обвинительные акты в суд», - отметил представитель МВД.

Как сообщал УНИАН, к штабу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского поступило 1475 обращений о нарушениях во время второго тура выборов.