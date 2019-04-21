Более 280 обращений: в МВД сообщили о правонарушениях на выборах (видео)

В частности, в Киеве зарегистрировано 31 обращение.

Правоохранительные органы по состоянию на 12.00 зафиксировали 281 обращение в связи с нарушениями на выборах по всей Украине.

Читайте такжеЦИК раскрыла первые данные о явке избирателей на участки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"В настоящее время в органы полиции поступило 281 заявление и сообщение, связанное с нарушениями избирательного процесса. Указанные факты связаны в основном с незаконной агитацией - 57 обращений, фотографированием бюллетеней - 13, угрозой физической расправой и подкупом избирателей - по два, выносом бюллетеня - один", - сказал Шкиряк.

Он добавил, что все заявления регистрируются правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством и каждому из случаев будет дана надлежащая юридическо-правовая оценка.

Вместе с тем, Шкиряк отметил, что ситуация на территории Украины спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в столице по состоянию на 12.00 зафиксировано 31 правонарушение, связанное с избирательным процессом. "В настоящее время у нас есть 31 обращение в полицию о нарушениях. Это незаконная агитация, одно обращение было о подкупе избирателей, но оно не подтверждается. Несколько минут назад зарегистрировано обращение в Деснянском районе, пропали страницы в списках избирателей. Там разбирается следственно-оперативная группа, и один раз мы задействовали группу пиротехников, когда на Дарницком вокзале была обнаружена подозрительная коробка, ее проверили, ничего опасного не было", - сказал Крищенко. Он отметил, что сейчас правоохранительные органы в Киеве работают в усиленном режиме. Кроме этого, добавил Крищенко, была усилена охрана общественного порядка возле храмов, поскольку сегодня церковные праздники, и там большие скопления граждан.

Для охраны порядка во время выборов привлечено более 130 тысяч человек.