Зеленский и Порошенко вместе спели Гимн Украины (видео)

Так завершились исторические дебаты кандидатов в президенты на "Олимпийском".

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко в завершение дебатов на НСК "Олимпийский" вместе спели Гимн Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, после того как были произнесены заключительные речи кандидатов, команда Порошенко и сам президент начал петь Гимн Украины.

Модератор дебатов Андрей Куликов призвал присоединиться к пению всех присутствующих. Призыв поддержала и команда Зеленского.

На этом дебаты завершились. Посмотреть полное видео дебатов кандидатов в президенты Украины можно на сайте УНИАН.