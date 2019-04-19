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Зеленский и Порошенко вместе спели Гимн Украины (видео)

20:26, 19 апреля 2019
Выборы 2019
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Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" завершились / Скриншот

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Как передает корреспондент УНИАН, после того как были произнесены заключительные речи кандидатов, команда Порошенко и сам президент начал петь Гимн Украины.

Модератор дебатов Андрей Куликов призвал присоединиться к пению всех присутствующих. Призыв поддержала и команда Зеленского.

На этом дебаты завершились. Посмотреть полное видео дебатов кандидатов в президенты Украины можно на сайте УНИАН.

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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко
Теги: #Порошенко#выборы#Владимир Зеленский