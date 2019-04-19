Зеленский и Порошенко вместе спели Гимн Украины (видео)
20:26, 19 апреля 2019Выборы 2019
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Так завершились исторические дебаты кандидатов в президенты на "Олимпийском".
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" завершились / Скриншот
Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко в завершение дебатов на НСК "Олимпийский" вместе спели Гимн Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, после того как были произнесены заключительные речи кандидатов, команда Порошенко и сам президент начал петь Гимн Украины.
Модератор дебатов Андрей Куликов призвал присоединиться к пению всех присутствующих. Призыв поддержала и команда Зеленского.
На этом дебаты завершились. Посмотреть полное видео дебатов кандидатов в президенты Украины можно на сайте УНИАН.
Дебаты кандидатов в президенты закончились исполнением гимна Украины
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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко