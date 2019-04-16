У Зеленского заявили, что в его команду не войдут нынешние сотрудники АП и Кабмина

Экс-министр финансов, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк подчеркивает, что самое главное, что поддерживают избиратели Зеленского - это смена элит.

Экс-министр финансов, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что в случае победы шоумена на выборах, в составе его команды не будет нынешних сотрудников Администрации президента и Кабинета министров.

Об этом Данилюк заявил в эфире телеканала ICTV.

«Относительно комментария о том, что в новую команду Владимира Зеленского будут входить старые сотрудники Администрации президента, Кабинета министров... Хочу сказать, что это абсолютная неправда, это один из фейков и страшилок, которые распространяет ваш (Петра Порошенко - УНИАН) штаб», - сказал Данилюк.

Советник отметил, что Зеленский до 19 апреля обнародует список кандидатур на должности министра иностранных дел, министра обороны, руководителей СБУ и ГПУ.

Также Данилюк опроверг информацию о том, что он якобы претендует на должность руководителя МИД.

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«Я это не подтверждаю, поэтому некоторые люди в правительстве могут немного расслабиться, нечего бояться», - отметил советник.

Кроме того, Данилюк заявил, что главным достижением Зеленского в первом туре президентских выборов стало то, что ему удалось объединить страну.

«Нравится это кому-то или не нравится. Если посмотреть - большинство областей Украины проголосовали за Зеленского, только три области проголосовали за Порошенко. Почему? Потому что Владимир Зеленский не разделяет людей, он не выносит вопросов, которые искусственно делят украинцев на «правильных» и «неправильных», - сказал советник кандидата в президенты.

По словам Данилюка, Зеленский говорит о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы Украина была успешной.

По словам советника, самое главное, что поддерживают избиратели Зеленского - это смена элит.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта.

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Порошенко - 15,95% избирателей.

Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля.