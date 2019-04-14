В полиции подсчитали, сколько людей пришло на НСК «Олимпийский» к Порошенко

В мероприятиях возле НСК «Олимпийский» с участием Порошенко приняли участие до 5 тысяч человек.

Мероприятия возле НСК «Олимпийский» с участием президента Украины Петра Порошенко прошли сегодня, 14 апреля, мирно и спокойно, в них приняли участие до 5000 человек.

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Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает пресс-служба МВД.

«Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечили публичную безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до 5000 человек. Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, ведь многие граждане двигались и по проезжей части дороги. Правоохранители и в дальнейшем будут усиленно работать до окончания массового мероприятия», - сказал Фацевич.

Он также отметил, что в полицию поступил ряд сообщений о заминировании столичных объектов и Майдана Незалежности. Сейчас по указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, патрульные и следственно-оперативные группы. Правоохранители проводят тщательную проверку объектов и прилегающую к ним территорию. Информация о «минировании» не подтвердилась.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты, действующий глава государства Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский», куда пригласил на дебаты своего оппонента во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского.

Однако Зеленский не пришел. Президент выступил перед собравшимися на площади возле стадиона, после чего встретился с журналистами в конференц-зале НСК «Олимпийский».