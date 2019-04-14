Порошенко прибыл на дебаты на "Олимпийский" (видео)

Порошенко заявил: "Я очень надеюсь, что сегодня тут будет господин Зеленский".

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» и приглашает на дебаты оппонента во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского до 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко выступил на сцене возле стадиона перед своими сторонникам.

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«Сегодня мы здесь, на« Олимпийском». Для чего мы пришли? Потому что дебаты сегодня должны состояться именно здесь. Мы никого не боимся, мы делаем все, чтобы страна узнала правду, страна не хочет «покупать кота в мешке» и должна избрать настоящего президента и настоящего верховного главнокомандующего, будет проводить движение Украины в ЕС и НАТО », - сказал он.

«Я очень надеюсь, что сейчас здесь будет господин Зеленский», - добавил Порошенко.

После этого он отметил, что за 40-45 минут можно с любой точки Киева доехать до НСК «Олимпийский», поэтому ждать оппонента до 15.00, чтобы провести с ним дискуссию в формате дебатов.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встречу на стадионе на 14.14 14 апреля.

10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля в 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленского в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК «Олимпийский» в 19.00 19 апреля.

12 апреля заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов сообщил, что администрация «Олимпийского» согласовала с избирательными штабами кандидатов в президенты форматы проведения дебатов. По его словам, форматы несколько отличаются.

На официальном сайте президента сообщается, что завтра, 14 апреля, в 14.00 Порошенко посетит НСК «Олимпийский».