АП анонсировала визит Порошенко на "Олимпийский"

Визит должен состояться 14 апреля.

Администрация президента Украины анонсировала посещение Петром Порошенко стадиона "Олимпийский".

Визит состоится 14 апреля в 14:00, сообщили в пресс-службе АП.

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"В воскресенье, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский". Аккредитация проводится до 14:00 13 апреля", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24%, за Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встречу на стадионе на 14.14 14 апреля. В штабе Зеленского заявили, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля.