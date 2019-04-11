Тимошенко заявила, что не поддерживает перед вторым туром ни Порошенко, ни Зеленского

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркнула, что украинцы должны определиться со своим выбором, "как подсказывают их сердца".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая на выборах президента в первом туре заняла третье место, заявляет, что не поддерживает ни из одного кандидатов перед вторым туром голосования, который состоится 21 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко сказала журналистам в кулуарах 12-го Киевского форума по безопасности.

"Я не поддерживаю ни одного из кандидатов. Наша команда не поддерживает ни одного из кандидатов. Люди сегодня должны определиться так, как им подсказывают сердца", - подчеркнула Тимошенко.

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Также она отметила, что пока не может идти речь об объединении с тем или иным кандидатом.

"О каких объединениях сейчас может идти речь? И мы не объединяемся с лицами, с новыми или старыми. Мы не объединяемся с фамилиями", - заявила Тимошенко.

При этом она сказала, что задача ее команды состоит в том, чтобы реализовать ее программу "Новый курс".

"А это значит - полная перестройка и полное переструктурирование нашей жизни в пользу каждого, кто живет на нашей родной земле", - заявила Тимошенко.

"К сожалению, ни один из кандидатов, который вышел во второй тур, к сожалению, не сможет предотвратить те вызовы, решить те проблемы, которые сегодня стоят перед Украиной, а они достаточно весомы. И поэтому, зная каждого из них достаточно глубоко и понимая не только "фасадные" вещи, но и то, что происходит за кулисами, я могу сказать, что я не могу кого-либо из них поддержать", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.