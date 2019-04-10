"Тут нет никакого нарушения": у Зеленского сделали заявление о дебатах

В законодательстве четко прописана норма о дате дебатов - последний день перед днем тишины, напомнили у кандидата в президенты Украины.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов прийти на дебаты 19 апреля, поскольку это соответствует закону о "Выборах президента Украины".

Такую позицию в интервью "Обозревателю" высказал глава штаба кандидата Иван Баканов. По его словам, в законодательстве четко прописана данная норма.

"Он четко устанавливает дату дебатов — последний день перед днем тишины. На самом деле это очень мудрая, демократичная норма, потому что люди, увидев дебаты кандидатов, должны в тишине, без навязывания постороннего мнения, подумать и определиться", - подчеркнул Баканов.

Читайте такжеУ Порошенко назвали время для проведения дебатов с Зеленским на "Олимпийском"

Поэтому дебаты 14 апреля, как настаивал действующий президент Петр Порошенко, по мнению Баканова, незаконны.

"Первое, по нашему мнению, это не соответствует закону. Во-вторых, попытка манипулировать, мол, это наше предложение не соответствует закону — неправда. Мы с вами можем открыть закон, посмотреть статью 62 и увидеть, что теледебаты существуют двух видов. Это теледебаты, которые организовываются и финансируются за счет госбюджета, имеется в виду “Суспільне”. И вторые, согласно пунктам 6,7,8,11 — дебаты, финансируемые за счет избирательного фонда кандидата. И тут нет никакого нарушения", — считает глава штаба.

Ранее пресс-секретарь предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что действующий глава государства точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому в этот же день, если не будет совпадать время и еще раз приглашает оппонента прибыть на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.