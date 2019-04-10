Порошенко и Ко могут подставить Зеленского после его победы на выборах - эксперт

Зеленского на посту президента могут очень быстро дискредитировать, предупредил экс-министр.

Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что для кандидата в президенты и шоумены Владимира Зеленского в случае победы на выборах 2019 главная опасность лежит в кадровой плоскости.

В случае победы на выборах президента Украины 2019 успех или неудача Зеленского будут определяться решением кадровых вопросов, уровнем выполнения функций гаранта и готовностью не выходить за пределы своих конституционных полномочий, рассказал эксперт "Главреду".

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По словам собеседника, Зеленский имел бы шанс стать успешным президентом, если бы смог назначить на все основные должности, которые от него зависят, профессиональных и честных людей, которые были бы более компетентны, чем он сам, по всем узким политическим, экономическим и юридическим направлениям.

"Главная опасность лежит именно в кадровой плоскости. Вот представьте себе, что произойдет, если победит Зеленский… Он станет президентом в окружении чужой и явно враждебной команды. И в руках этой команды все еще будет курс гривны и печатание денег, доходы и расходы бюджета, коммунальные тарифы и цены на газ, социальная политика, обслуживание долгов и дефолт…", — отметил аналитик.

Суслов предупредил, что нового президента могут очень быстро дискредитировать в случае саботажа со стороны этой команды.

"Поэтому очень важно иметь план действий на период передачи власти. Здесь неизбежны компромиссы, которые нужно готовить уже сейчас", — заявил эксперт.

Экс-министр также не исключает, что в случае победы на выборах 2019 в Украине граждане могут увидеть совсем другого Зеленского — не народного президента, а жесткого и циничного бизнесмена.

"Ведь при желании шахматную партию даже в абсолютно выигрышной позиции можно проиграть. Переговоры об условиях "сдачи" выборов возможны. И "сдача" возможна. И предвыборные дебаты можно проиграть умышленно. И свои набранные голоса можно не защищать. Тогда в стране ничего не изменится. Просто станет на одного миллиардера больше…", — полагает он.