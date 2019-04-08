Лукашенко сделал прогноз по второму туру выборов в Украине: «никто там ничего не выиграл»

Белорусский лидер отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение о возможных итогах президентских выборов в Украине.

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Как сообщает БЕЛТА, вопрос украинских выборов Лукашенко прокомментировал в интервью турецкому агентству «Анадолу». При этом, ранее, 1 марта, Лукашенко заявил, что на выборах победит действующий глава государства Петр Порошенко.

"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил белорусский лидер.

В то же время, Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов.

"Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. – ред.), конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", - подчеркнул Лукашенко.

При этом, белорусский лидер считает, что если украинцев не устраивает ни один из кандидатов, «то и голосовать не надо».

Как сообщал УНИАН, в первом туре выборов президента, которые состоялись 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть менее 16%).

В настоящее время между кандидатами идет дискуссия по поводу времени и места проведения дебатов. Порошенко предлагает несколько раундов дебатов, а Зеленский пригласил Порошенко устроить дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля. У Порошенко согласились на дебаты 19 апреля и также будут ждать Зеленского на стадионе 14 апреля. В то же время, официальные дебаты кандидатов запланированы в студии "Общественного" вечером 19 апреля.