Ситуация в ЦИК: из нескольких областей до сих пор не посчитали все протоколы (видео)

В Центральную избирательную комиссию поступили данные 99,89% протоколов о результатах голосования в первом туре президентских выборов 31 марта.

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По результатам обработки протоколов, лидирует Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,67%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 6,91%,

за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,47%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,15%,

за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,62%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

В целом подсчитано 18 млн 873 тыс. 399 голосов избирателей, недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Еще не поступили протоколы из двух участков в Винницкой области, 9 – в Киевской, 10 - в Одесской и 20 – в Черновицкой.