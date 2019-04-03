Политтехнолог рассказал, сможет ли Порошенко догнать Зеленского во втором туре

Социологически преодолеть отрыв от Зеленского, учитывая электоральные резервы и антирейтинги кандидатов, для Порошенко просто невозможно.

Результат Владимира Зеленского озадачил политтехнологов Петра Порошенко, которые не рассчитывали на такую высокую поддержку Зеленского, полагая, что за счет низкой явки Зеленский не получит больше 26%. Однако Зеленский в первом туре получил более 30% голосов. Это результат, который огорчает команду Порошенко, потому что 12-13% – это некомпенсируемый разрыв. Социологически преодолеть его, учитывая электоральные резервы и антирейтинги кандидатов, для Порошенко просто невозможно.

Об этом пишет Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" в своей колонке на "Главред".

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"Петр Алексеевич будет пытаться радикализовать кампанию. Уже прозвучало его первое заявление о том, что он не даст ни единого шанса "марионетке Коломойского". Это говорит о том, что Порошенко не планирует сдаваться. Потому и он, и его команда будут совершать те же ошибки, что и в январе-феврале, когда они начали массированную кампанию по диффамации Зеленского. На данный момент у Зеленского 7% антирейтинга, потому можно даже не говорить о коэффициенте полезного действия так называемых "порохоботов" и роликов, созданных против "марионетки Коломойского". Это не работает", – уверен Золотарев.

По его словам, нужно отдать должное команде Порошенко. Стратегически она выжала максимум возможного в первом туре, максимум, чего можно было добиться за счет контролируемого голосования, так называемой "сетки", за счет формирования стратегической конфигурации, когда "бело-синий" электорат разрывается между Бойко и Вилкулом, а электорат Тимошенко и Гриценко разрывают Смешко и Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей.