На выборах президента Украины уже проголосовали более 45% избирателей

Самая высокая активность избирателей зафиксирована в Запорожской, Черниговской, Полтавской, Житомирской и Сумской областях.

По состоянию на 15.00, по данным 178 территориальных избирательных округов, явка на выборах президента Украины составляет 45,04%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

Сведения об активности избирателей прислали 178 территориальных избирательных округов.

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Сведения по областям: Винницкая (11 - 18 избирательные округа) - 46,09%, Волынская (19 - 23) - 48,21%, Днепропетровская (24 - 40) - 48,85%, Донецкая (41 - 61) – 44,34%, Житомирская (62 - 67) - 47,37%, Закарпатская (68 - 73) - 29,35%, Запорожская (74 - 82) - 49,43%, Ивано-Франковска (83 - 89) - 38,52%, Киевская (90 - 98) - 46,81%, Кировоградская (99 - 103) - 47,08%, Луганская (104 - 114) - 44,49%, Львовская (115 - 126) - 41,86 %, Николаевская (127 - 132) - 45,92%, Одесская (133 - 143) - 41,96%, Полтавская (144 - 151) - 48,84%, Ривненская (152 - 156) - 46,66%, Сумская (157 - 162) - 47,30%, Тернопольская (163 - 167) - 42,49%, Харьковская (168 - 181) - 45,98%, Херсонская (182 - 186) - 43,78%, Хмельницкая (187 - 193) - 47,00%, Черкасская (194 - 200) - 47,01%, Черновицкая (201 - 204) - 35,89%, Черниговская (205 - 210) – 48,34%, г.Киев (211 - 223) - 46,81%.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.