"Это диагноз, это болезнь": Порошенко о законопроекте Госдумы РФ о непризнании выборов в Украине

Законопроект подтверждает истинную позицию России и демонстрирует, для чего она пыталась отправить своих наблюдателей на выборы в нашей стране, отмечает президент.

Президент Петр Порошенко прокомментировал законопроект Государственной думы РФ о непризнании результатов президентских выборов в Украине.

Как сообщила пресс-служба главы государства, во время эфира на одном из телеканалов Порошенко подчеркнул, что законопроект о непризнании выборов президента Украины подтверждает истинную позицию России и демонстрирует, для чего она пыталась отправить своих наблюдателей на выборы в нашей стране.

«Я думаю, что это диагноз. Думаю, что это болезнь. Когда кто-то вносит в Государственную думу РФ законопроект о непризнании выборов в Украине - это просто означает, что они думают, что это территория Российской Федерации. Они думают в идиологеме «единого народа», - сказал Порошенко.

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«У меня для них очень неприятное сообщение - Украина есть и будет суверенным, самостоятельным государством. И выборы будет определять украинский народ, а не Государственная дума России», - подчеркнул глава государства.

Порошенко добавил, что Украина никогда больше не вернется ни в Советский Союз, ни в Российскую империю. «И независимость Украины будет гарантирована нашим членством в ЕС, нашим членством в НАТО. Гарантом суверенитета и независимости государства будет украинское войско, украинская армия, которую мы создали», - отметил он.

«Пока Россия является для Украины страной-агрессором, и наблюдателей российских у нас не будет. Какую цель действительно преследовали российские наблюдатели, очень ярко демонстрирует этот законопроект. Они, закрыв глаза, имели целью просто дискредитировать эти выборы. Пока Россия является страной-агрессором, пока Россия оккупирует украинские земли, ни одного российского наблюдателя на украинских выборах не будет. Услышьте это, уважаемые и неуважаемые члены Государственной думы России», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Госдуме России зарегистрирован проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине, внесенный фракцией ЛДПР.

В нем указано, что выборы в Украине прошли якобы с применением "грязных избирательных технологий", что является "грубым нарушением международно-правовых принципов и норм, лежащих в основе организации и проведения демократических выборов".

Заявляется, что проведение в Украине "честной и политически ответственной избирательной кампании невозможно", особенно в условиях "поощрения западными спонсорами антироссийской политики".

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают деструктивные действия украинской власти в ходе проведения выборов президента Украины, заявляют, что в таких условиях данные выборы не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными, и выражают надежду на скорейшее прекращение деятельности незаконного режима в Украине", - говорится в проекте.