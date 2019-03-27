Правильный подсчет

В ближайшее воскресенье украинцы отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за нового президента страны. Данные множества социологических опросов дают основания полагать, что победы любого из кандидатов в первом туре, как это было в 2014 году, ожидать не стоит. А небольшие расхождения в рейтингах лидеров президентской гонки уже заставляют опасаться задержек во время подсчета голосов избирателей.

В ЦИК отмечают, что причин для таких задержек может быть несколько. По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, во-первых, сыграть может человеческий фактор. Учитывая, что в гонке участвует почти четыре десятка кандидатов, членам избирательных комиссий на местах придется сначала подсчитать и разложить по отдельным стопкам голоса за каждого из них, после чего каждую из этих стопок еще придется снова пересчитать и оформить документально. Во-вторых, замедлить процесс подсчета голосов могут разнообразные протесты. В-третьих, приостановить работу территориальных комиссий могут правоохранители, оформляющие зафиксированные на тех или иных участках правонарушения.

Процедурные моменты

Впрочем, процедура подсчета голосов и без того проходит медленно, поскольку голоса считаются вручную. Сначала, после закрытия избирательных участков, оглашается и вносится в протокол общее количество зарегистрированных по списку избирателей на участке. Затем участковая избирательная комиссия подсчитывает и помечает неиспользованные бюллетени и отдельно запаковывает их. После этого озвучивается количество избирателей, которые получили бюллетени на избирательном участке, и эта цифра сверяется с количеством контрольных талонов бюллетеней. Далее сверяется (и указывается в протоколе) количество неиспользованных бюллетеней с выданными избирателям для голосования. В случае несовпадений, по каждому из пунктов участковый избирком должен составить акт, в котором указываются все установленные различия.

Только когда проведены все вышеупомянутые процедуры, участковая избирательная комиссия приступает непосредственно к поочередному вскрытию урн для голосования. Сначала открываются те урны, которые не имеют никаких повреждений – их содержимое высыпают на стол и раскладывают по отдельным стопкам с именами кандидатов. Бюллетени из поврежденных урн вытаскивают и считают, доставая по одному. Отдельно откладывают и считают недействительные бюллетени (те, на которых нет печатей, с несколькими отметками или вовсе без отметок напротив фамилий кандидатов). И только когда все бюллетени подсчитаны, эти данные вносятся в протокол, который в нескольких экземплярах (на четыре больше, чем количество членов комиссии) подписывается членами участковой избирательной комиссии с указанием даты и времени. После этого протоколы, заверенные мокрыми печатями, передаются в окружные избирательные комиссии.

Все документы передает лично глава участкового избиркома или его заместитель в присутствии двух членов комиссии и полицейских. Остальные члены комиссии должны оставаться на участке до момента, когда станет известно, что документы приняты окружкомом.

«Мертвые души» избирательного процесса

Вышеописанная процедура подсчета голосов и так не выглядит быстрой, а для ее затягивания действительно существует ряд предпосылок, не говоря уже об откровенных фальсификациях. Одна из проблем: пять лет после Революции достоинства не сумели истребить традиционную практику для украинских выборов – практику «мертвых душ». Социальные сети пестрят сообщениями о том, что в той или иной области, на том или ином участке в списки избирателей попадают давно умершие люди.

А на одном из участков в Киевской области пошли еще дальше: мужчина, почивший полтора года назад, стал… членом избирательной комиссии. Однако, как сообщают в гражданской сети ОПОРА, наблюдатели которой и обнаружили этот интересный факт, обращение в полицию ничего не дало. Сотрудники Вышгородского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области не нашли подтверждений нарушения избирательного законодательства.

«Полиция должна тщательнее проверить вероятность подделки документов, поскольку другие логические объяснения тому, как человек, который погиб два года назад, мог лично подписать заявление на согласие стать членом избирательной комиссии, просто отсутствуют», - убежден координатор наблюдения ОПОРы в Киевской области Алексей Репик.

Еще одна старая проблема украинских выборов – регистрация в нужных округах сотен новых «избирателей». Политтехнолог Олег Постернак на своей странице в одной из социальных сетей отмечает, что только на двух участках 220 округа в Киеве выявлено несколько аномальных квартир, в которых прописано «несколько сот избирателей». «В квартире №104 на Бондарской, 3, проживает 380 человек! Думаю, это будет вал…», - пишет он.

И, к сожалению, политтехнолог не ошибается. Так, одна из жительниц Киева случайно (из платежки) узнала, что в ее квартире зарегистрировано 100 человек. А у ее соседа, в том же доме, «проживает» более 280 человек.

Аналогичные схемы, помимо столицы, уже вскрылись Одессе и Харькове.

Правоохранители на такие заявления лишь разводят руками – законом не установлены ограничения относительно количества лиц, которые могут быть прописаны по одному адресу. Поэтому в полиции и прокуратуре лишь «уделяют особое внимание» участкам, на которых обнаружены «мертвые души».

Другие проблемы голосования по-украински

По словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, еще одна из потенциальных проблем - обилие технических кандидатов в списках и наличие их представителей в окружных комиссиях. Дело в том, что в украинских реалиях не редкость, когда политически мотивированная окружная избирательная комиссия может не принимать протоколы от теризбиркомов и отправлять их назад на избирательные участки под любыми предлогами – например, если поврежден мешок с бюллетенями. Так появляются поводы для обжалования голосов в пользу конкретного кандидата.

«Есть риск того, что на некоторых участках мы сможем наблюдать не ночь, а даже сутки подсчетов. Прежде всего потому, что на нынешних выборах крайне велик состав ОВК. На сегодня, в среднем, они насчитывают 37 человек, при том, что оптимальным составом является 18. Мы видим, что в состав ОВК входят представители технических кандидатов, целенаправленно ведущих нулевую предвыборную кампанию – без встреч с избирателями и без агитации. Однако за счет их представителей в ОВК, учитывая наличие большого количества кандидатов, может затягиваться подсчет голосов. Более того, выборы на некоторых участках могут признаваться недействительными», - говорит Кошель.

Существует мнение что нерадивые члены территориальных избирательных участков могут переписывать под нужного кандидата до 10% протоколов. И эти 10% вполне могут быть решающими в определении, кто станет главой государства, пройдет в Верховную Раду и сформирует правительство…

Впрочем, если надо подсчитать голоса быстро, они будут подсчитаны быстро. Об этом можно судить по ярчайшему примеру выборов на 205 округе в Чернигове в 2015 году. Алексей Кошель напоминает, что тогда на округе насчитывалось около 80 кандидатов. Но, как известно, победить должен был пропрезидентский кандидат Сергей Березенко. В его пользу голоса посчитали, как надо, без оглядки на зафиксированные фальсификации и подкуп в пользу кандидата, не затягивая ни на одну лишнюю минуту.

Параллельный подсчет на результат не влияет

Подозревая действующего президента и одного из лидеров президентской гонки Петра Порошенко в возможном повторении ситуации и использовании админресурса, другие фавориты, в частности, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, уже заявили, что будут вести параллельный подсчет голосов. Однако совсем не факт, что это спасет от разночтений и фальсификаций.

К слову, на выборах в 2004 году два главных претендента на президентскую булаву – Виктор Янукович и Виктор Ющенко - также вели параллельные и предварительные подсчеты. И если по данным различных экзит-полов и штаба Ющенко, победить должен был он, то ЦИК и штаб тогдашнего премьера Януковича говорили об обратном. Последствием тогдашних откровенных подыгрываний ЦИКа Януковичу стала Оранжевая революция. В нынешней же гонке, по слухам, оспаривать результаты голосования уже намеревается Юлия Тимошенко.

Впрочем, эксперты заявляют, что повторения противостояния пятнадцатилетней давности удастся избежать. «Несмотря на количество технических кандидатов, все-таки присутствует взаимный контроль между участниками избирательного процесса. И потому я думаю, что к срыву подсчета голосов никто прибегать не станет», - говорит аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Координатор движения ЧЕСНО Вита Думанская считает, что даже в случае оспаривания результатов кандидатами, затягивания или даже отсрочки, а то и срыва второго тура, ожидать не стоит. «Во-первых, затягивание подсчета, если таковое и будет, мы увидим не массово, а лишь на некоторых участках. Во-вторых, во время избирательного процесса суды работают очень оперативно, и я думаю, что все судебные споры будут рассмотрены вовремя – на это сейчас отведено всего несколько дней», - уверяет Думанская.

А потому, по ее словам, дела в суде, с большой долей вероятности, будут рассматривать и днем, и ночью, и даже на выходных.

Электронная демократия

Чтобы несколько упростить процедуру подсчета голосов, в декабре 2017 года еще предыдущий состав ЦИК решил провести такой себе эксперимент: было принято постановление, которым предусматривалось, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий со всех избирательных участков будут передаваться сразу в Центризбирком в электронном виде. По задумке, это могло бы обеспечить оперативное получение результатов голосования уже на следующий после дня голосования день.

«Речь шла о том, чтобы у каждого члена комиссии имелась электронная цифровая подпись (ЭЦП). После окончания подсчета голосов, члены комиссии должны были с помощью ЭЦП заверить электронный протокол сразу в ЦИК. Параллельно ему, поскольку есть вопросы по защите, распечатывались бы бумажные копии протоколов, на эти оригиналы члены комиссий ставили бы свои подписи мокрые печати и предоставляли бы их наблюдателям», - отмечает Алексей Кошель.

По его словам, такая концепция обсуждалась в регионах, и на местах члены избиркомов к такому подходу не высказывали претензий. Во-первых, потому, что, параллельно с новым, сохранялся и понятный старый, бумажный формат. Во-вторых, наличие протоколов в электронном виде решало бы вопрос очередей при передаче данных в окружные комиссии.

Однако «откатать технологию» до окончания своей каденции предыдущему составу Центризбиркома не удалось. Как объяснил УНИАН завотделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко, в постановлении говорилось, что этот эксперимент мог бы состояться во время промежуточных выборов народных депутатов. «Внеочередные выборы народных депутатов состоялись еще осенью 2014 года. С того времени не было промежуточных выборов народных депутатов, а потому эксперимент не проводился», - сказал Хивренко.

Ну, а пока государство не намерено превращать подсчет голосов избирателей в максимально прозрачную процедуру, руку помощи в этом вопросе протягивают волонтеры. Специалисты общественной организации «Электронная демократия» разработали проект е-vybory.org, куда наблюдатели и члены избирательных комиссий могут в режиме реального времени публиковать фотокопии протоколов онлайн. «Итоговый протокол – это публичная информация, его публикация абсолютно законна, и, главное, что быстрая публикация позволяет значительно уменьшить желание переписывать протоколы», - отмечает основатель организации, разработчик ProZorro Владимир Фльонц.

По его словам, кроме публикации фотокопий, волонтеры будут оцифровывать данные протоколов, чтобы выявить в них ошибки и разные аномалии. И вполне вероятно, что у гражданского общества может получиться посчитать голоса украинцев быстрее и правильнее, чем у ЦИК.

Анастасия Заремба