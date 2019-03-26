Сотни "мертвых душ" в квартире: журналисты раскрыли схему масштабных фальсификаций на выборах президента (видео)

Такая схема работает с начала 2000-х годов, но ее раньше использовали только для местных выборов.

На случай, если купить победу и выход во второй тур Порошенко не удастся – власть готовится к масштабным фальсификациям голосования с помощью заселения в квартирах «мертвых душ».

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, регистрация в квартирах десятков и сотен людей может помочь сфальсифицировать результаты выборов.

Читайте также"От двухсот до тысячи гривен": журналисты узнали, готовы ли украинцы продать свой голос на выборах (видео)

Такая схема работает с начала 2000-х годов, но ее раньше использовали только для местных выборов, отмечает политический консультант Сергей Быков. По его словам, теперь эту технологию активно используют в президентской кампании.

Массовая регистрация таких «мертвых душ» происходит именно перед выборами.

Например, пенсионерка, одна из жительниц Киева, с платежки вдруг узнала, что в ее доме зарегистрировано 100 человек. На жалобы правоохранители практически никак не реагируют, отмечают журналисты.

Бабушке несколько лет не было чем платить за коммуналку и поэтому она заключила договор на пожизненное содержание с фондом «Пенсион». После этого квартира превратилась в настоящий «муравейник» и все зарегистрированные в квартире люди уже есть в списках избирателей.

В фонде трубку не берут. Впрочем, результаты голосования на указанном участке вероятно покажут, для чего прописывали людей, предполагается в сюжете.

Такая квартира не единственная в доме, где живет пенсионерка. В частности, хозяин квартиры с такой же площадью в несколько десятков квадратов имеет 287 сожителей.

Лишь несколько квартир, где зарегистрировано по несколько сотен избирателей – это четверть избирателей этого участка, отмечают журналисты.

По такой схеме могут голосовать дважды. Чтобы это исключить, нужно провести проверку всего реестра избирателей по всей стране, поясняет Сергей Быков.

Эти «мертвые души» могут даже не явиться на выборы, а на неиспользованных бюллетенях могут проставить галочки за «нужного» кандидата.

Журналисты показали схему только на примере одного дома в Киеве. Однако на днях подобную информацию обнародовали и относительно Харькова. А на Одесщине установили своеобразный рекорд – там в заброшенном доме частного типа прописано 800 человек.

В прокуратуре Одесской области заявили, что в настоящее время законом не установлены ограничения относительно количества лиц, которые могут быть прописаны по одному адресу. Поэтому правоохранители вынуждены лишь просто «уделять особое внимание участкам, где обнаружены такие «мертвые души».